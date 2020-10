Lavoro: premio sindacati trentini a tre tesi di laurea

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Premiati oggi in Rettorato a Trento i tre vincitori del bando 2020 del premio Cgil, Cisl e Uil del Trentino per le migliori tesi di laurea dedicate al mondo del lavoro. Si tratta di Giulia Dal Lago del Dipartimento di Economia e Management e Alberto Casciano e Lorenzo de Preto del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive.

Corporate wellness e benessere sul luogo di lavoro; minoranze sessuali nei contesti di lavoro; relazione tra biodata, turnover e performance del personale addetto alle vendite: questi gli argomenti trattati nelle tre tesi di laurea premiate dai sindacati nel corso di una cerimonia con il rettore Paolo Collini e i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

I tre premi (da 1.350 euro lordi ciascuno), messi a disposizione dai sindacati per tesi di laurea magistrale, erano rivolti a laureati e laureate dell'Università di Trento che avessero conseguito il titolo nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 15 marzo 2020. (ANSA).