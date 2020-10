Giornate Fai d'autunno, visite guidate a Pergine

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Il Gruppo giovani del Fondo ambiente italiano ha organizzato le 'Giornate Fai d'autunno' a Pergine Valsugana proponendo due fine settimana di visite guidate e di trekking urbani dal titolo "Percorsi di storia e memoria". Appuntamenti sabato 17 (ore 14-18) e domenica 18 ottobre (ore 10-18) lungo via Tomaso Maier e all'ex ospedale psichiatrico (percorso di visita esterno) e sabato 24 (ore 14-18) e domenica 25 ottobre (ore 10-18) al lapidario esterno della chiesa di San Carlo e al palazzo Montèl.

Ogni itinerario di visita è autonomo e la durata delle visite, per ciascun bene aperto, è di circa un'ora. Per evitare assembramenti i posti sono limitati e dunque tutte le visite devono essere prenotate sul sito www.giornatefai.it con registrazione on-line. Una volta ricevuta la mail di conferma, i visitatori potranno presentarsi all'orario indicato presso i banchi dei volontari Fai allestiti in prossimità dei luoghi di visita. E' obbligatorio portare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Con le visite all'ex ospedale psichiatrico, che si svolgeranno secondo un percorso esterno alla struttura che comprenderà anche alcuni padiglioni pertinenziali come le ex cucine, l'obitorio e la Palazzina Veneziana, il Fai vuole ripercorrere le vicende di umili internati anonimi, spesso più disagiati che malati, e quelle emblematiche di un'epoca: tra tutte la storia di Ida Dàlser, prima moglie di Benito Mussolini da lui abbandonata e poi internata nel manicomio.

Il gruppo Fai di Rovereto e Vallagarina propone inoltre una serie di visite guidate alla chiesa di Sant'Ilario Nuova (a Rovereto, in via Monti presso l'Itt Guglielmo Marconi). Le visite saranno solo sabato 24 (ore 14-17) e domenica 25 ottobre (ore 10-17). Il gruppo Fai Valli di Fiemme e di Fassa farà conoscere con le visite guidate il paese di Campitello di Fassa.

Le visite saranno domenica 18 ottobre (ore 14-18). Info e prenotazioni sul sito www.giornatefai.it. In occasione delle Giornate Fai d'autunno sarà aperto anche il Castello di Sabbionara d'Avio, bene in proprietà del Fai e visitabile tutto l'anno, con orario: sabato e domenica ore 10-18. (ANSA).