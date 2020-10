Coronavirus: tre decessi in Rsa Trentino, crescono ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Sono tre i decessi da Covid in Trentino, due dei quali riportati nel rapporto odierno dell'Azienda sanitaria di Trento, che fotografa la situazione alle 6 di questa mattina, ed uno, per cui il dato è ancora ufficioso, perché avvenuto verso mezzogiorno, e che perciò sarà conteggiato ufficialmente nei dati di domani. Tutti e tre gli anziani erano ospiti della Rsa di Montagnaga di Pinè: due donne ed un uomo, in un caso di oltre 80 anni, gli altri due ultranovantenni.

Cresce anche il numero dei ricoverati: i pazienti sono diventati infatti 30, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Sono invece 29 i nuovi soggetti risultati positivi al tampone molecolare. Accanto a questi si registrano altri 15 casi positivi al test per l'antigene. Tra i nuovi casi figurano anche 4 minorenni (età compresa tra i 6 ed i 15 anni) e 6 over 70.

Restano 46 le classi in isolamento nelle scuole della provincia. I tamponi analizzati ieri sono stati 2.781, compresi 214 test rapidi, tutti effettuati nella giornata di ieri.

