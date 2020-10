Coronavirus: 124 nuovi positivi in Alto Adige su 1.573 test

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Sono 124 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 1.573 tamponi. Le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono, quindi, 4.267. A livello provinciale, fino a ora, sono stati effettuati in totale 196.147 tamponi su 101.569 persone (714 in più rispetto ad ieri).

Aumenta il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 60 ai quali si aggiungono 3 in terapia intensiva. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 33.

Aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono 3.061, delle quali 21 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.856, ai quali si aggiungono 924 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).