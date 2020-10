Protezione civile: previsioni meteo sempre più fondamentali

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Dopo quello dedicata alle opere di protezione, nuovo approfondimento in occasione della settimana della Protezione civile che, oggi, vede anche lo svolgersi della giornata internazionale della tutela dalle catastrofi naturali. Questa volta l'attenzione si concentra sulle previsioni.

I fenomeni atmosferici estremi, come ad esempio le piogge torrenziali, rappresentano per la Protezione civile una sfida cruciale. Per affrontarli nel migliore dei modi, essere in possesso di previsioni meteo corrette e affidabili è di importanza fondamentale. "Conoscendo in maniera dettagliata sia le quantità delle precipitazioni, che la tempistica delle stesse - spiega la direttrice dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe, Michela Munari - le autorità competenti possono attivarsi in maniera ottimale e programmare le misure e gli interventi più adeguati. Anche nelle ultime settimane si è avuta dimostrazione di quanto importante possa essere questa attività". I modelli delle previsioni meteo sono sempre più precisi, potendo contare su un numero notevole di dati provenienti dalle stazioni di rilevamento presenti sul territorio, e riescono a simulare le precipitazioni attese, localizzandole anche dal punto di vista geografico. Oltre a ciò, ovviamente, vi sono tutte le strumentazioni in grado di misurare in tempo reale la quantità delle precipitazioni. (ANSA).