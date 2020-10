Covid: tariffe fisse per test covid in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha definito le tariffe per i privati cittadini che, al di fuori dei casi standard, i quali rimarranno gratuiti, chiedono di sottoporsi ai test per il Covid-19 presso le strutture pubbliche. In futuro, dunque, chi vorrà effettuare i test senza prescrizione medica dovrà pagare una somma che va da72 euro per i tamponi faringei ai 5 euro per i test sierologici, passando al 20 euro per i test antigenici, ha spiegato il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa.

L'assessore alla sanità Thomas Widmann, ha fatto presente che la capacità di effettuare tamponi è salita da 30 all'inizio della pandemia ad attualmente 2500 giornalieri. Numerosi medici di base e farmacie si sono dette disposte a collaborare per i test ai cittadini. (ANSA).