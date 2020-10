Covid, forte aumento ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 683 tamponi. Sono stati registrati 34 nuovi casi positivi. In forte aumento i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che in un giorno sono saliti da 42 a 54, mentre il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva è passato da 2 a 3. Sfiore quota 3.000 il numero di persone in isolamento domiciliare (2.972), delle quali 22 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

