Covid: 48 mln a Comuni per mancate entrate

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - I comuni altoatesini riceveranno 47.7 milioni di euro come compensazione per le minori entrate legate al periodo della pandemia da Coronavirus. Via libera della giunta provinciale di Bolzano ad assegnazione e pagamento di fondi propri e statali. Quelli provinciali ammontano a 21,5 milioni di euro e serviranno a rimborsare le minori entrate Imi, ha spiegato il governatore Arno Kompatscher. (ANSA).