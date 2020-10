Coronavirus: altri due morti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Altri due morti in Trentino per coronavirus. Questa volta non si tratta di anziani, come la settimana scorsa, ma di due adulti, un uomo e una donna, già affetti da gravi patologie. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel suo rapporta quotidiano annovera altri 28 nuovi contagiati ai quali si affiancano 10 positivi al test rapido.

Dei contagiati, 5 sono ragazzi tra i 6 ed i 15 anni ed altrettanti ultra settantenni. I pazienti ricoverati sono 26 (distribuiti fra Trento e Rovereto), e se ancora nessuno si trova in rianimazione, salgono a 5 i pazienti che necessitano dell'alta assistenza.

Sul fronte scolastico si registrano 3 nuove classi in isolamento, mentre una ha terminato la quarantena: Il conto finale è pertanto di 46 classi.

I tamponi analizzati ieri all'ospedale Santa Chiara di Trento sono stati 802, più altri 172 per l'antigene. (ANSA).