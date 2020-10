(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Altri due morti in Trentino per coronavirus, mentre i nuovi casi Covid in tutta la regione ammontano a 62. I decessi non riguardano anziani, ma due adulti, un uomo e una donna, già affetti da gravi patologie. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel suo rapporta quotidiano annovera altri 28 nuovi contagiati ai quali si affiancano 10 positivi al test rapido. Dei contagiati, 5 sono ragazzi tra i 6 ed i 15 anni ed altrettanti ultra settantenni.

I pazienti ricoverati sono 26 (distribuiti fra Trento e Rovereto), e se ancora nessuno si trova in rianimazione, salgono a 5 i pazienti che necessitano dell'alta assistenza. Sul fronte scolastico in Trentino si registrano 3 nuove classi in isolamento, mentre una ha terminato la quarantena: Il conto finale è pertanto di 46 classi. In Alto Adige sono invece 5 i casi in scuole e asili.

I tamponi analizzati ieri all'ospedale Santa Chiara di Trento sono stati 802, più altri 172 per l'antigene. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno invece effettuato 683 tamponi. Sono stati registrati 34 nuovi casi positivi. In forte aumento i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che in un giorno sono saliti da 42 a 54, mentre il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva è passato da 2 a 3.

In Alto Adige chi vorrà effettuare i test senza prescrizione medica dovrà pagare una somma che va da72 euro per i tamponi faringei ai 5 euro per i test sierologici, passando al 20 euro per i test antigenici. I comuni altoatesini riceveranno 47.7 milioni di euro come compensazione per le minori entrate legate al periodo della pandemia da Coronavirus. (ANSA).