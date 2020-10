Nelle scuole un calendario con 240 donne trentine

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Presentato il calendario scolastico dal titolo "Le nostre antenate", con le storie e i ritratti di 240 figure femminili che si sono distinte nelle arti, nelle scienze, nello sport, nella cultura, nate in Trentino o con storie che hanno avuto ricadute per il Trentino. L'iniziativa, a cura della Commissione provinciale Pari opportunità tra donna e uomo, è stata presentata oggi a palazzo Trentini.

La presidente della commissione, Paola Maria Taufer, ha spiegato che l'iniziativa è nata per sensibilizzare i ragazzi sull'equità di genere e diffondere modelli femminili che siano di esempio e ispirazione e alimentino il rispetto e la considerazione verso la componente femminile della società.

Il calendario è già diffuso in oltre 1.500 classi del territorio trentino con il coinvolgimento di circa 27.000 studenti e studentesse, con l'auspicio che gli insegnanti lo utilizzino a supporto dei programmi scolastici, ha detto Taufer.

