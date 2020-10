Mondiali Mtb val di Sole con debutto dello Short Track

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - A partire dall'edizione 2021 dei Campionati del mondo di mountain bike, in programma in val di Sole dal 25 al 29 agosto, lo Short Track farà il proprio ingresso nel programma. In Trentino si assegneranno inoltre per la prima volta maglie iridate di sei discipline: oltre allo Short Track, anche Cross Country, Team Relay, Downhill, Four-Cross ed E-Mtb.

Lo Short Track ha una durata di circa 20 minuti e si disputa su anelli solitamente di 1-1,5 km.

"I migliori biker al mondo sono di casa in val di Sole - afferma Luciano Rizzi, presidente diell'Apt Val di Sole e di Grandi Eventi Val di Sole - e non vediamo l'ora di riaccoglierli ancora una volta dopo una stagione complessa. La nostra speranza è che i Campionati del mondo di mountain bike 2021 tornino ad essere un manifesto di gioia ed emozioni forti". (ANSA).