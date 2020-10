Festival dello sport, conclusione con Carolina Kostner

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - La giornata conclusiva del Festival dello sport, quest'anno in versione online, ha avuto tra i protagonisti Carolina Kostner. Fra gli altri campioni dell'ultima giornata anche Zico e Franco Causio, Chris Froome, le mamme dello sport Tania Cagnotto, Elisa Di Francisca e Flavia Pennetta, Gianluca Vialli e i cestisti italiani targati Nba Belinelli, Gallinari e Melli.

"Il pattinaggio è un racconto della mia vita e di chi sono, porto le mie emozioni in quegli istanti, ma anche quelle della coreografia che propongo", ha detto Kostner. "Per me scendere in pista non è solo raccogliere un risultato, ma anche condividere la passione e provare ad essere di ispirazione per qualcuno. Il pubblico per me è importante quanto i giudici, la gara è un momento in cui sto dando qualcosa", ha aggiunto la pattinatrice altoatesina. Dopo l'infortunio casalingo nel 2018, l'intervento all'anca e la riabilitazione, la campionessa di Ortisei non ha nascosto la sua determinazione a ritornare a pattinare e non esclude neppure nuove esperienze agonistiche. "Sono impaziente, ma mi sono ripromessa di guarire fino in fondo". (ANSA).