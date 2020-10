Covid: un altro decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Dopo quello di ieri, il primo dal 15 giugno, oggi si registra un altro decesso di un paziente covid in Alto Adige. Come informa l'Azienda sanitaria si tratta di una persona anziana con malattia preesistente che è stata curata in terapia intensiva. Nonostante i due decessi i pazienti in terapia intensiva sono due, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono saliti da 38 a 42 nelle ultime 24 ore.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.047 tamponi. Sono stati registrati 45 nuovi casi positivi. Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che adesso sono 2869, delle quali 19 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).