Coronavirus: 2 positivi in Trentino, una donna muore in Rsa

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - In Trentino un uomo è morto di Covid presso la Rsa di Montagnaga di Pinè. Nelle ultime 24 ore si contano due positivi, e quattro positivi ai test rapidi antigenici che ora dovranno sottoporsi alla verifica ufficiale con il tampone molecolare. I tamponi sono stati 175, un numero molto contenuto come sempre avviene durante il fine settimana.

In Trentino il totale sale quindi a 681 casi di positivi al coronavirus, con un'età media di 43 anni. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Al momento, risultano 19 le persone ricoverate con sintomi, nessuna in terapia intensiva. Le classi scolastiche in isolamento sono 45.

"I numeri sono frutto della consapevolezza delle persone trentine, che si sono dimostrate presenti e responsabili. Il Trentino si pone come territorio che ha fatto più tamponi rispetto alla popolazione residente, e con situazione di contagio relativamente bassa. La situazione è però in peggioramento in tutta Europa, perciò rimaniamo con piedi per terra", ha commentato Fugatti, annunciando l'estensione delle procedure di tampone rapido nelle farmacie del Trentino. (ANSA).