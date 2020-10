Commercio: calano gli acquisti di domenica in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - "Gli ultimi mesi l'hanno messo chiaramente in evidenza che l'apertura dei negozi alla domenica non è più una necessità", sottolinea l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige. "Nelle domeniche aperte non si fanno quasi più acquisti e, ciononostante, le persone vivono ugualmente e sono ben approvvigionate", commenta il presidente dell'Unione Philipp Moser sintetizzando la situazione.

Questa circostanza è stata ribadita da una recente dichiarazione di Harald Antley, membro del consiglio d'amministrazione - e futuro presidente del consiglio stesso - del più grande gruppo di commercio al dettaglio di alimentari in Alto Adige, il quale ha ammesso il calo delle vendite nelle giornate di sabato e domenica. Le persone si sarebbero quindi abituate a compiere i propri acquisti maggiormente da lunedì a venerdì e anche, almeno generalmente, a un orario anticipato.

Alle 19.00, infatti, le filiali sono in parte già vuote. "Queste esperienze ci insegnano che non esiste più alcuna necessità di tenere i negozi aperti alla domenica e nei festivi. Nel frattempo, inoltre, la sensibilità verso il riposo domenicale ha assunto una posizione prioritaria", aggiunge Moser. (ANSA).