Ansaincontra,montagna e turismo tra sviluppo e sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La montagna, il turismo e lo sviluppo sostenibile del territorio dopo una stagione eccezionale che ha messo a durissima prova gli operatori italiani anche pero' con qualche sorpresa positiva e le aspettative ed i progetti per la stagione invernale ormai alle porte. Sono questi i temi ai quali è dedicato l'Ansaincontra "Montagna e turismo sostenibile, una chiave di sviluppo per il territorio" con Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, in onda domani, martedì 13 ottobre, su Ansa.it ed i canali social dell'Agenzia alle ore 15. Il consorzio con i suoi 450 impianti di risalita, 1.200 km di piste su tutto l'arco delle Dolomiti rappresenta una realtà economica fondamentale sul territorio ed è un attore principale anche in vista dei prossimi appuntamenti sportivi internazionali. (ANSA).