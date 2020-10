ANSA-IL-PUNTO/COVID, un decesso in una Rsa in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Mentre in Trentino un uomo in una Rsa è morta di Covid, in Alto Adige non si registra nessun decesso. L'anziano si trovava presso la Rsa di Montagnaga di Pinè.

Nelle ultime 24 ore in Trentino si contano due positivi, e quattro positivi ai test rapidi antigenici che ora dovranno sottoporsi alla verifica ufficiale con il tampone molecolare. I tamponi sono stati 175, un numero molto contenuto come sempre avviene durante il fine settimana. In Trentino il totale sale quindi a 681 casi di positivi al coronavirus, con un'età media di 43 anni. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Al momento, risultano 19 le persone ricoverate con sintomi, nessuna in terapia intensiva. Le classi scolastiche in isolamento sono 45.

In Alto Adige i pazienti in terapia intensiva sono due, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono saliti da 38 a 42 nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.047 tamponi.

Sono stati registrati 45 nuovi casi positivi. Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che adesso sono 2869, delle quali 19 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Tra il fine settimana e la giornata odierna si registrano 19 casi complessivi di positività al Coronavirus nelle scuole in lingua italiana e tedesca della Provincia autonoma di Bolzano.

