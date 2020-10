Trento, al via i controlli sulla movida

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Al via la scorsa notte a Trento i controlli delle forze dell'ordine per garantire il rispetto del distanziamento sociale e dell'ordinanza comunale che ha prescritto nel centro storico restrizioni e divieti alla vendita per asporto, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Grazie anche ad un ufficio mobile camper e ad una unità cinofila antidroga, poliziotti, carabinieri e finanizieri (una quarantina in tutto) hanno presidiato le vie del centro e hanno identificato 66 persone riscontrando 26 violazioni sull'uso delle mascherine e 6 violazioni dei divieti disposti dall'ordinanza sindacale. Per due cittadini extra Ue è stato emesso un decreto di espulsione ed è scatta una denuncia in quanto accusati del furto di una bicicletta.

"Disporremo ulteriori e mirati servizi coordinati e congiunti, in linea con le direttive ministeriali e commissariali, calibrati in funzione del contesto territoriale, in un quadro di tutela dell'ordine pubblico e contrasto a situazioni di disturbo della quiete pubblica e di degrado urbano, finalizzati anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio", afferma il questore di Trento Claudio Cracovia. (ANSA).