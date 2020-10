Scassinatore latitante arrestato da carabinieri Ortisei

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Una ventina di false identità, arrestato più di 15 volte per reati di droga e contro il patrimonio, una decina di condanne e quasi altrettante espulsioni dal territorio italiano: questo il curriculum di un latitante macedone di 53 anni arrestato a Merano dai carabinieri di Ortisei in applicazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano.

Ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio in tutto l'Alto Adige, nel 2018 era stato ripreso in volto da una telecamera di sorveglianza mentre era intento a commettere un furto in un'abitazione a Selva Gardena. Colpito dal provvedimento dell'autorità giudiziaria di Bolzano, aveva fatto perdere le proprie tracce utilizzando pseudonimi e nomi falsi, per eludere le ricerche delle forze dell'ordine. Nonostante questo, i militari dell'Arma hanno avviato un'attività d'indagine che ha permesso di restringere il campo delle ricerche alla zona di Merano dove, grazie a servizi mirati e pedinamenti, sono riusciti a individuare il bar frequentato dal latitante che è stato sorpreso mentre stava prendendo un caffè.

Ai carabinieri ha detto di essere sorpreso che fossero arrivati fin da Ortisei per prenderlo. L'arrestato è stato quindi condotto in carcere a Bolzano dove sconterà la pena stabilita la pena di un anno e sei mesi di reclusione. (ANSA).