Coronavirus: in Trentino 50 nuovi casi accertati e 2 decessi

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Salgono ancora i contagi da coronavirus in Trentino con 50 nuovi casi (quasi il doppio rispetto a ieri) e si registra il decesso di due anziani. Ai 50 accertati con 2.329 tamponi, si aggiungono altre 21 persone il cui contagio è stato accertato dal tampone antigenico e che ora dovranno sottoporsi, per la probabile conferma, al tampone molecolare.

Fra i nuovi 50 casi,14 hanno più di 70 anni mentre i minorenni sono 4 (con età compresa fra i 6 ed i 15 anni). I pazienti ricoverati oggi sono 26, distribuiti fra gli ospedali di Trento e Rovereto, 4 dei quali nella sezione "alta assistenza", ma nessuno si trova in terapia intensiva.

I dati sono stati resi noti dall'Azienda sanitaria che fa sapere che la maggior parte dei contagi va ricondotta all'interno dell'ambito familiare e che non ci sono al momento notizie significative provenienti dalle indagine condotte sugli ambienti di lavoro. Intanto gli ultimi approfondimenti legati al contagio di 7 minori hanno consigliato di disporre la quarantena per 3 nuove classi (ieri erano 32 quelle in isolamento).

È sempre alta l'attenzione nei confronti delle case di riposo, con un monitoraggio che riguarda il focolaio individuato nei giorni scorsi: qui sono emersi altri 9 casi (4 operatori e 5 ospiti); la maggior parte sono asintomatici (solo un operatore e un ospite presentano sintomi al momento). Il totale dei positivi sale pertanto a 45 (29 ospiti e 16 operatori).

Oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha fatto un sopralluogo a Cembra, dove da oggi sono in vigore nuove misure straordinarie di prevenzione. Qui è stato individuato un solo nuovo caso positivo, per cui il totale ad oggi è di 70 persone contagiate, delle quali 13 con età superiore ai 70 anni. (ANSA).