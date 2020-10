Coronavirus: 92 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - In Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 92 nuovi casi positivi da coronavirus su 1.880 tamponi analizzati dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 35, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 31. Due restano i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.461 (delle quali 30 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

