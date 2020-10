Ciclismo: Mondiali XCO; Lechner d'argento in Austria

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La 35enne Eva Lechner ha ottenuto l'argento ai Mondiali XCO in corso a Leogang, nei pressi di Salisburgo, precedendo l'australiana Rebecca McConnell. La gara è stata vinta nettamente dalla francese Pauline Ferrand Prevot, che ha inflitto un distacco di 3' alle due avversarie. E' l'ottava medaglia italiana in una prova iridata Elite femminile, ma anche il miglior piazzamento per l'azzurra Lechner, che vanta anche un bronzo mondiale nel 2011. Quello odierno, inoltre, è il miglior risultato di un'atleta italiana dal 1997, con Paola Pezzo prima e Nadia De Negri seconda.

"E' stata una gara condotta con esperienza e carattere, di un risultato arrivato combattendo dal primo all'ultimo km", le parole della bolzanina. Nella prova XCO maschile Elite si è imposto un altro francese, Jordan Sarrou, davanti allo svizzero Mathias Flueckiger e a un altro transalpino, Titouan Carod, che ha completato il podio. (ANSA).