Alto Adige: roghi per ricordare 100 anni annessione

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Per ricordare il 100/o anniversario dell'annessione dell'Alto Adige all'Italia, che ricorre oggi, gli schuetzen hanno acceso sulle montagna numerosi roghi raffigurante la scritta "100". A passo Rombo, sul confine italo-austriaco, in presenza dei comandanti degli schuetzen del Tirolo, Alto Adige e Trentino è stata installata una grande corona di spine.

"Sappiamo di non poter spostare il confine di ingiustizia con violenza, ma tantomeno si può pretendere di definire giusta un'ingiustizia e continueremo con tutta la nostra forza a impegnarci per i diritti" dell'antico Tirolo, afferma il comandante altoatesino Juergen Wirth Anderlan.

Gli schuetzen tradizionalmente, a giugno, accendono dei roghi sulle montagne la prima domenica dopo Corpus Domini per ricordare il voto fatto al sacro cuore durante le guerre anti-napoleoniche. (ANSA).