Mart, inaugurata mostra su Caravaggio con Giunta trentina

(ANSA) - TRENTO, 09 OTT - Oggi la Giunta provinciale di Trento si è riunita al Mart di Rovereto in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a Caravaggio.

Nel corso della cerimonia il presidente Maurizio Fugatti ha consegnato al presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, una targa, raffigurante l'Aquila di San Venceslao simbolo della Provincia, realizzata dall'artista e scultore trentino Othmar Winkler.

"Vogliamo ringraziarti - ha detto Fugatti - per l'instancabile impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico trentino e per quanto hai fatto per donare questa mostra alla comunità; non è stato facile ma ci hai creduto e insieme abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti, quello di portare le persone a visitare questa mostra e, più in generale, il Trentino". Il presidente Fugatti ha ringraziato anche il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, "perché senza la sua disponibilità non sarebbe stato possibile portare il quadro di Caravaggio in Trentino", e il ministero degli Interni. La mostra è frutto infatti di una sinergia di enti e soggetti diversi, come messo in luce anche dall'assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti. Sul palco anche il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, e il capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, Michele di Bari; fra le autorità presenti anche l'architetto Mario Botta. (ANSA).