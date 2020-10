Fai: a Bolzano Francescani aprono per Giornate di Autunno

(ANSA) - BOLZANO, 09 OTT - Il 18 e 25 ottobre tornano le Giornate Fai di Autunno, un evento interamente organizzato dai Gruppi Fai Giovani presenti in tutta Italia, per poterci nuovamente incontrare e fruire delle meraviglie del nostro patrimonio culturale, mantenendo sempre un occhio di riguardo alla normativa vigente. In provincia di Bolzano il Gruppo Fai Giovani offre visite guidate al complesso dei Francescani (chiesa, chiostro e cappella di San Giovanni) e apre per la prima volta alla cittadinanza le porte dell'Aula Magna padre Caio d'Andrea del Liceo dei francescani. Nella cappella del ginnasio, oggi sala conferenze, è infatti presente un ciclo di pitture che si riaggancia alla corrente dei preraffaelliti. La scelta non è casuale, dato che proprio il 2020 è l'anno dedicato a Raffaello Sanzio, a cinquecento anni dalla sua morte. (ANSA).