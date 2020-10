Covid: Kompatscher, rinunciate alle feste

(ANSA) - BOLZANO, 09 OTT - "Anche in Alto Adige si registra una crescita delle infezioni da Coronavirus. La situazione non è comunque paragonabile a quella che si è verificata in primavera perché viene effettuato un numero molto maggiore di test, soprattutto anche su persone non-sintomatiche presenti nel contesto in cui vengono rilevate persone positive", afferma il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che oggi ha firmato una nuova ordinanza che riguarda "ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019". In Alto Adige è in vigore un'apposita legge provinciale.

L'ordinanza stabilisce, inoltre, l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, se non diversamente stabilito da protocolli di sicurezza o dalle misure contenute nell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4; di indossare il dispositivo di protezione in tutti i luoghi all'aperto, quando ci si trovi in prossimità (1 metro) di altre persone non conviventi e comunque in ogni situazione di possibile assembramento. "Le attuali regole riguardanti la protezione della bocca e del naso, il distanziamento e l'igiene, anche secondo esperti internazionali, rappresentano le misure più efficaci per la lotta la Coronavirus ed è quindi necessario che queste vengano assolutamente rispettate", sottolinea ancora una volta il presidente.

L'ordinanza del presidente Kompatscher si conclude quindi con la raccomandazione rivolta a tutti i cittadini, quale segno di rispetto verso la collettività, di rinunciare a feste e occasioni di ritrovo con persone non conviventi che possano comportare assembramenti, sia in locali aperti al pubblico che in luoghi privati. "Siamo in una situazione in cui dobbiamo essere molto attenti. È quindi ancora più necessario rispettare le regole di prevenzione", conclude il presidente. (ANSA).