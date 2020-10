Coronavirus: misure anti-contagio a Cembra

(ANSA) - TRENTO, 09 OTT - La Provincia autonoma di Trento, con un'ordinanza, ha disposto una serie di divieti e raccomandazioni nel comune di Cembra Lisignago (2.300 abitanti) dove negli ultimi giorni si è verificato un forte rialzo dei contagi da coronavirus con una percentuale di positività del 2,66. Lo ha reso noto il presidente Maurizio Fugatti.

L'ordinanza, valida fino al 24 ottobre, prevede un massimo di 6 persone a feste o incontri privati, la chiusura entro la mezzanotte di tutte le attività di ristorazione, il divieto di incontro in luoghi pubblici oltre le 6 persone, il divieto di ingresso per i parenti in ospedale e Rsa, il divieto per i residenti di frequentare palestre, scuole di ballo e centri sportivi nel territorio provinciale, un massimo di 4 avventori in bar e ristoranti, l'ingresso in uffici pubblici solo su appuntamento. Fra le raccomandazioni ci sono il ricorso al lavoro agile, la limitazione ai contatti per gli ultrasettantenni e il divieto di spostamento fuori dal territorio comunale per fare la spesa. (ANSA).