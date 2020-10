Coronavirus: 'drive through' tamponi al PalaTrento

(ANSA) - TRENTO, 09 OTT - Da lunedì 12 ottobre il 'drive through' tamponi di Trento si sposterà dalla attuale sede di via Briamasco 2 al parcheggio del PalaTrento in via Fersina, in località Ghiaie. Il tendone sarà allestito nella stessa area che ospita il 'drive through' vaccinazioni antinfluenzali ma sul lato opposto del parcheggio.

Lo rende noto il Comune precisando che l'accesso è su appuntamento. Le persone che necessitano di un tampone per accertare la positività al virus Sars-Cov-2, o per certificare la fine dell'isolamento, saranno contattate dalla Centrale covid Apss per fissare l'appuntamento. Il test viene effettuato restando seduti in macchina. È importante che le persone si presentino puntuali all'ora fissata, portando con sé la tessera sanitaria e indossando la mascherina che andrà abbassata al momento dell'esame per scoprire solo in naso. (ANSA).