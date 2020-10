Coronavirus: 39 nuovi positivi in Trentino, 25 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 09 OTT - Sono 39 oggi i nuovi casi positivi al coronavirus in Trentino, di cui 7 minorenni (5 sotto i 5 anni) e 9 con più di 70 anni. I pazienti ricoverati nel reparto Covid di Rovereto salgono a 25 (ieri erano 23), nessuno dei quali in rianimazione. Le classi in quarantena sono attualmente 32. I tamponi analizzati sono stati 2.182.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessore Stefania Segnana. (ANSA).