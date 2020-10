Influenza: 6.000 chiamate per vaccino a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - E' boom di richiesta per il vaccino anti influenzale in Alto Adige. Il centralino di prenotazione dell'Azienda sanitaria di Bolzano nei primi giorni ha registrato 6.000 chiamate. I medici di base stanno vaccinando già dal 5 ottobre, mentre l'Azienda sanitaria offre il servizio dal 12 ottobre, ma solo su prenotazione proprio a causa delle misure anti Covid. Quest'anno la vaccinazione antinfluenzale è gratuita per persone di età pari o superiore ai 60 anni, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave. (ANSA).