Il Tar di Trento conferma sospensione cattura dell'orsa Jj4

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Il Tar di Trento ha accolto in sede collegiale il ricorso presentato da Enpa per la sospensiva dell'ordinanza di cattura e reclusione dell'orsa JJ4 emessa dalla Provincia autonoma di Trento, confermando quanto aveva già stabilito in sede monocratica poche settimane fa. Lo comunica la stessa associazione animalista. Il prossimo 22 ottobre ci sarà la discussione nel merito.

L'orsa Jj4 era stata protagonista di un incontro ravvicinato il 22 giugno scorso sul monte Peller con due cacciatori, padre e figlio, che erano rimasti feriti. Una precedente ordinanza di abbattimento di Jj4 era stata respinta dal Tar nel luglio scorso. (ANSA).