Covid: record nuovi casi in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - L'Austria registra oggi un record di nuovi casi covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.209 nuovi contagi. Un valore mai registrato dall'inizio della pandemia. Il numero dei cosiddetti casi attivi ora sfiora la soglia dei 10 mila, con 9.930 positivi ancora non guariti mentre questo valore a giugno era di appena 400. Un altro record spetta a Vienna con 613 nuovi infetti. E' atteso per questa sera l'aggiornamento del cosiddetto semaforo covid che indica il pericolo di contagio nei comuni a 4 livelli. Secondo la stampa austriaca per la prima volta potrebbe scattare il rosso, ovvero il rischio più elevato in 4 comuni. (ANSA).