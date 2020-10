Covid: forte aumento casi e ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Significato aumento dei casi Covid e dei ricoveri in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.897 tamponi, registrando 69 nuovi casi positivi, contro i 51 di ieri e 17 di martedì. Si registra anche un forte aumento del numero dei pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sale da 21 a 30. In rianimazione si trova un paziente, come nei giorni scorsi. Dopo molti mesi viene superata nettamente la soglia i 2.000 persone in isolamento domiciliare (2.071), delle quali 36 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. (ANSA).