Alto Adige: Kompatscher, superare confine in spirito europeo

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Il 10 ottobre 1920, l'Alto Adige veniva annesso al Regno d'Italia. A 100 anni di distanza da quegli avvenimenti, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sottolinea che "se pensiamo a quanta sofferenza ha generato al Tirolo la storia del secolo scorso, e poi apriamo gli occhi sulla situazione attuale, possiamo affermare che, nonostante tutte le difficoltà incontrate, siamo riusciti a preservare la nostra identità e a costruire una buona e pacifica convivenza".

Secondo il presidente della Provincia di Bolzano, "nel 1919 il Tirolo venne diviso da un confine che violava il principio di autodeterminazione dei popoli, ma non possiamo riportare indietro le lancette della storia, e oggi siamo tornati assieme nell'ambito dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Storicamente abbiamo sempre dimostrato di voler gestire in proprio le decisioni che ci riguardano, e di saper trovare soluzioni responsabili anche in situazioni difficili. Nello specifico, per quanto riguarda la separazione del Tirolo, abbiamo trovato i mezzi e le strade per superare questo nuovo confine in pieno spirito europeista".

Volgendo lo sguardo al futuro, Kompatscher vede nell'autonomia e nel superamento dei confini "la prospettiva da seguire a 100 anni dalla separazione del Tirolo del Sud dal resto del Tirolo. Abbiamo una solida base di valori comuni che ci potranno accompagnare in questo percorso che si svolge all'interno dell'Unione Europea". Per quanto riguarda, infine, il confine del Brennero, a lungo simbolo di separazione e ora diventato sinonimo di superamento dei nazionalismi, Kompatscher aggiunge che "i padri fondatori dell'Europa sono riusciti a trovare una visione comune proprio perché hanno rinunciato ai punti di vista nazionali. Ora tocca a noi dare il nostro contributo per sostenere ulteriormente la buona e pacifica convivenza in Europa". (ANSA).