Alpinismo: rifugio Europa resta transfrontaliero

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - Il rifugio Europa, situato esattamente sulla linea di confine tra Italia e Austria nelle Alpi Zillertal a quota 2.693 metri, assurgerà a simbolo di un'Europa comune e per la collaborazione transfrontaliera nello spirito europeo. Ed è proprio grazie ad un progetto transfrontaliero, Interreg Fit4Co Fit for Cooperation, che si intende concretizzare questo obiettivo entro il 2024, per la ricorrenza dei 125 anni del rifugio.

Per il rifugio Europa del futuro gli esperti parlano di ricostruzione ex novo nel medesimo sito e non di ristrutturazione dello stabile esistente. A causa della complessa struttura del sottosuolo, infatti, l'edificio attuale del rifugio presenta molteplici problemi di staticità. Si registra in particolare il cedimento del basamento direttamente sotto l'edificio principale, e fessurazioni dovute ai movimenti della dorsale rocciosa fortemente smembrata a causa dei cambiamenti di gelo-disgelo, ma anche dei movimenti di creep, soprattutto sul versante nord, a causa del permafrost in scioglimento. La situazione precaria del rifugio è dovuta anche all'influenza dei cumuli di neve e dell'acqua penetrante durante lo scioglimento della stessa.

È, invece, fattibile la ricostruzione secondo lo stato dell'arte e tenendo conto delle linee guida per la costruzione nel permafrost. Queste indicazioni emergono dagli esiti di uno studio propedeutico rispetto alla futura progettazione. Prima di avviare la fase progettuale, infatti, l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali, che fa capo all'assessore provinciale all'edilizia pubblica e patrimonio Massimo Bessone, ha condotto una serie di indagini geologiche e geotecniche per approfondire vari aspetti. Lo studio propedeutico è stato condotto in sinergia con la facoltà di Ingegneria dell'Università di Monaco di Baviera. "Mettiamo a disposizione di questo simbolico progetto che varca i confini il know how e la competenza dei nostri uffici", ricorda l'assessore Bessone.

(ANSA).