Il golf torna nel centro storico di Trento

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - Sabato 10 ottobre nel centro storico di Trento si terrà la terza edizione di 'In City Golf presented by Engel & Völkers Trentino', manifestazione golfistica con un green e 18 buche in città. Iscritti 72 giocatori.

Le buche saranno presenti in piazza Pasi (Engel & Völkers), via Mazzini (Arnica Erboristeria), piazza Duomo (5 buche - Mortec Tooor, Brilliant8, Fiemme Tremila, Trentino, Engel & Völkers, Southwest Greens), Via Belenzani (2 - Internorm, Cassa Centrale Banca), piazza Dante (Curtes, Gelmi), via Manci, Teatro Sociale (Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi), Piazza Cesare Battisti (Centro Porsche Trento), via Diaz (Bar Pasi), via Oriola (In City Golf), via Oss Mazzurana (Daunen Step).

La manifestazione, in programma dalle ore 11 alle 16.30, ha anche una connotazione benefica: Erwin Morandell di Mortec, come gli altri anni, riconoscerà un contributo in base ai punti realizzati nella sua 'buca' da devolvere all'Associazione Italiana contro le leucemie (Ail).

Il pubblico, per rispettare il distanziamento, troverà a lato di ciascuna buca le delimitazioni, ogni concorrente riceverà indicazioni con i dettagli da seguire e le palline verranno sanificate di continuo, sottolineano gli organizzatori. In Piazza Duomo ci sarà anche una 'Public Hole' dove chiunque potrà provare i tiri con l'ausilio di un maestro di golf. (ANSA).