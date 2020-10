Festival dello sport, 60 eventi con oltre 100 ospiti

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - "We are the Champions" è il titolo del Festival dello sport 2020, in programma dal 9 all'11 ottobre su iniziativa della Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing.

Sono previsti oltre 60 eventi con più di 100 ospiti. Tutto il programma si potrà seguire in live streaming su ilfestivaldellosport.it e gazzetta.it. Giovedì 8 si terrà un'anteprima con gli alpinisti Reinhold Messner e Nirmal Purja.

Parte degli eventi in programma potrà essere seguita anche dal vivo, con ingressi limitati e con tutte le restrizioni e le regole sanitarie vigenti, nelle due location milanesi, la Sala Buzzati e il Piccolo Teatro Strehler. Per partecipare è necessario accreditarsi sul sito ilfestivaldellosport.it.

Fra gli ospiti ci saranno Lewis Hamilton, Rafa Nadal, Mark Spitz, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Vialli, Michel Platini, Zico, Carlo Bertelli e l'equipaggio di Luna Rossa, Federica Brignone, Michela Moioli e Roland Fischnaller, Chuck Jura, Bob Morse e Dino Meneghin, Yeman Crippa, Juri Chechi, Igor, le Farfalle, i campioni del mondo di ciclismo Beppe Saronni, Moreno Argentin, Alessandro Ballan e Gianni Bugno. (ANSA).