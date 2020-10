Droga: 5 arresti per spaccio marijuana a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Si è conclusa con 5 arresti e 10 chili di marijuana sequestrati un'operazione anti droga dei carabinieri di Bolzano. 4 arresti sono stati effettuati su ordine del Gip, mentre un quinto in flagranza, essendo stato trovato in possesso di un etto e mezzo di stupefacente e di un bilancino di precisione.

I militari della compagnia carabinieri di Bolzano con il supporto di quelli delle compagnie limitrofe, del nucleo cinofili e del 7/o reggimento carabinieri di Laives, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bolzano dopo che i militari dell'arma hanno ricostruito e provato un vasto traffico di droga in ingresso nel capoluogo altoatesino da febbraio a oggi, incluso tutto il periodo del lockdown, gestito da un'organizzazione criminale gambiana. Decine di viaggi dei corrieri dimostrati e quasi dieci chilogrammi di marijuana sequestrati.

I dettagli dell'indagine e dell'operazione ancora in corso saranno condivisi con gli organi d'informazione alle ore 11.00 odierne presso il comando provinciale carabinieri di Bolzano, a via Dante 30. (ANSA).