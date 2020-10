Covid: Kompatscher, nessuna novità per Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - "Nessuna novità per l'Alto Adige".

Commenta così il governatore Arno Kompatscher le nuove misure anti Covid annunciate da Roma. "Per noi non cambia nulla, perché da noi da tempo è in vigore l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in caso di assembramenti e se non può essere garantita una distanza minima di un metro", afferma Kompatscher all'ANSA. Lo stesso vale per l'utilizzo dei dpi al chiuso, aggiunge Kompatscher, annunciando una nuova campagna di sensibilizzazione per il rispetto di queste misure. La Provincia di Bolzano sta invece valutando se raggruppare tutti le 17 ordinanza provinciali anti Covid in una sorta di 'testo unico', precisando l'obbligo di portare sempre la mascherina con sé, che - secondo il presidente della Provincia di Bolzano - "è comunque già sottinteso", visto l'obbligo di indossarla in caso di contatti ravvicinati. (ANSA).