Covid: 4 casi nelle scuole in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Accertati nuovi casi di positività al Coronavirus nelle scuole in lingua italiana e tedesca.

Accertato un caso di positività al Coronavirus presso la scuola media Ilaria Alpi di Bolzano, un caso positivo alla scuola Tambosi, un caso alla scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre e uno positivo anche alla scuola professionale Einaudi.

L'Azienda sanitaria ha pertanto deciso di mettere in quarantena la classe dell'istituto Einaudi fino al 15 ottobre e la classe dell'istituto Tambosi fino al 14 ottobre. Applicati i protocolli di sicurezza ed effettuata anche la sanificazione dei locali interessati su indicazione dei medici competenti. Gli allievi, le famiglie ed il personale interessato hanno ricevuto informazioni dalle scuole interessate e dall'azienda sanitaria.

Accertato anche un caso di positività nella scuola dell'infanzia in lingua tedesca di Settequerce, ma non si è resa necessaria la quarantena perchè il bimbo non vi si recava da alcune settimane. (ANSA).