Comune Trento: Ianeselli, aula chiamata a immaginare città

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - "Stasera iniziamo a scrivere un nuovo paragrafo della lunga e vivace storia democratica della nostra città. Credo che ognuno di voi senta, insieme a me, l'emozione e la responsabilità legati all'incarico che, con ruoli diversi, ci troviamo a ricoprire grazie alla fiducia che ci hanno accordato i cittadini di Trento". Così il sindaco di Trento Franco Ianeselli, in occasione della prima convocazione del Consiglio comunale di dopo la tornata elettorale dello scorso settembre. La seduta, avvenuta con le disposizioni di distanziamento tra i consiglieri, è stata presieduta dal consigliere anziano Paolo Piccoli.

"Quest'aula è chiamata dunque a immaginare la città dei prossimi decenni, ha il mandato di dare una prospettiva, un orizzonte alle famiglie inquiete per l'avvenire dei propri figli, agli anziani preoccupati dal declinare delle forze, ai giovani che studiano o che cercano un'occupazione, alle aziende che vogliono crescere, a quelle in difficoltà", ha aggiunto Ianeselli, dopo il giuramento di osservanza della Costituzione e delle leggi nazionali e locali e la presentazione della Giunta comunale. (ANSA).