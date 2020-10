Covid: Kompatscher, far rispettare regole in vigore

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - "Valuteremo il dpcm annunciato dal governo per limitare la diffusione del coronavirus e faremo le nostre valutazioni. Di certo sarebbe meglio far rispettare le regole in vigore prima di mettere nuovi divieti". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, auspicando un approccio regionale ad un eventuale inasprimento.

Secondo Kompatscher "gli ultimi casi evidenziano che il problema spesso sono feste private e non tanto i mezzi e i luoghi pubblici". Il governatore ha anche spezzato una lancia per una revisione dei tempi di quarantena. "Invece di dover effettuare due, tre test negativi sarebbe meglio poter concentrare le risorse sull'individuazione e la limitazione di nuovi focolai", ha ribadito.

Kompatscher a questo punto ha rinnovato l'appello all'autoresponsabilità di tutti per evitare così misure più stringenti. L'autoresponsabilità - ha aggiunto - riguarda ovviamente anche le feste private che difficilmente possono essere controllate. (ANSA).