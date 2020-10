Coronavirus: Trentino, 40 positivi e 31 classi in quarantena

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - Sono 40 i nuovi positivi al Covid-19 in Trentino su 1.153 tamponi analizzati secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per la precisione 40 sono i soggetti risultati positivi al tampone molecolare, 5 dei quali tra i 6 ed i 15 anni ed altri 5 di età superiore ai 70 anni. Nel rapporto è indicato anche 1 soggetto positivo al test per l'antigene che ora sarà sottoposto al tampone molecolare per la conferma della positività.

Sale in modo significativo il numero dei ricoveri: sono 22 i pazienti che necessitano di cure ospedaliere, ma nessuno si trova in rianimazione. Non sono per ora segnalati inoltre casi legati ai vecchi focolai ed alle Rsa. Sul fronte scolastico, sono 31 le classi per cui è stata disposta la quarantena.

Prosegue anche lo screening mirato al settore agricolo: finora sono stati effettuati 3.492, ma non è risultato positivo nessuno dei lavoratori stranieri che si sono sottoposti al test.

(ANSA).