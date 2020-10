Coronavirus: test a tappeto a Sesto in Val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Test a tappeto per gli abitanti di Sesto, in Alta Val Pusteria, in Alto Adige, dopo l'osservazione, nei giorni scorsi, di un alto numero di infezioni da coronavirus nel paese.

Sulla base del piano strategico della Provincia di Bolzano e dell'Azienda sanitaria, che prevede l'esecuzione immediata di test all'interno di una determinata area geografica nel caso in cui venga registrato un elevato numero di infezioni da Covid-19, che non può essere ricondotto con certezza a un'unica fonte di infezione, tutti i residenti di Sesto verranno sottoposti al test. A partire da domani, 7 ottobre, e fino al 9 ottobre, inizierà la serie di test gratuiti per gli abitanti del luogo e gli ospiti, ma anche per i dipendenti dei alberghi e, infine, per coloro che hanno il loro posto di lavoro a Sesto.

"Da marzo abbiamo aumentato notevolmente la capacità dei test. È possibile testare un gran numero di persone, come per esempio gli abitanti di un intero paese - osserva l'assessore provinciale alla salute, Thomas Widmann - Facendo il test in modo rapido e ampio è possibile una tracciabilità completa e un efficace isolamento dei nuovi casi." A Sesto, verranno utilizzati i test antigenici, esami rapidi per l'individuazione diretta del virus. In caso di risultato positivo, verrà eseguito un tampone nasofaringeo. "Più persone si sottopongono al test, più facile sarà delimitare l'incidenza dell'infezione attuale", commenta il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Florian Zerzer. (ANSA).