Coronavirus: accertati altri 3 casi nelle scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Tre nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati nelle scuole altoatesine. Il primo è stato rilevato presso la scuola primaria in lingua italiana "San Filippo Neri" di Bolzano. L'Azienda sanitaria provinciale ha deciso di non mettere in quarantena le due classi coinvolte e di effettuare il tampone a tutti gli alunni ed insegnanti presenti in aula nelle giornate del 30 settembre e del primo ottobre, al fine di monitorare la situazione.

Nella scuola in lingua tedesca, l'Intendenza ha riferito che è risultato positivo uno degli studenti del liceo linguistico "Nikolaus Cusanus" di Brunico ed una studentessa dell'istituto economico di San Candido. In entrambi i casi per i compagni di classe e i docenti è stata disposta la quarantena preventiva.

(ANSA).