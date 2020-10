Comune Bolzano: Lorenzini lascia per motivi di salute

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Per motivi di salute l'assessora all'ambiente della prima giunta Caramaschi, Marialaura Lorenzini, non farà parte del nuovo esecutivo. Lo comunica la Verde in una nota.

"Complimenti a te Renzo, per questa meravigliosa vittoria.

Complimenti a te, sindaco sicuro, solido, capacissimo, insomma il migliore", scrive. "In questo percorso, lo sai caro sindaco, io ti sarei accanto come sempre, laboriosa, leale e determinata.

Mi piacerebbe davvero continuare questo cammino insieme a te e alla nuova giunta. Mi piacerebbe proprio continuare un lavoro di cui, dopo la fatica della lunga preparazione, adesso non resterebbe che cogliere finalmente i buoni frutti. Mi piacerebbe davvero", ribadisce Lorenzini. "Purtroppo, il mio stato di salute non me lo permette. Nella vita capita anche questo: che nel pieno delle forze e dei progetti un male inaspettato e cattivo ti arriva addosso e ti costringe a fermarti. Vorrei tranquillizzarti. Passata l'operazione sto bene e soprattutto: io non ho paura". "Ho superato anche la tristezza di dover lasciare l'impegno politico, che tanto avrei voluto proseguire, per continuare a portare avanti con passione, coraggio e determinazione le azioni giuste per questo cambiamento per una Bolzano Green". Una transizione ecologica, sociale ed economica così tanto auspicata da Alex Langer e poi, negli anni, così tanto promossa, con resistente tenacia, da tante donne e uomini e giovani Verdi", conclude. (ANSA).