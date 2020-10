Biathlon: confermata tappa Cdm ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - La Coppa del mondo di biathlon si fermerà anche il prossimo inverno, dal 21 al 24 gennaio 2021, ad Anterselva, in Val Pusteria. Lo ha reso noto l'Executive Board dell'International Biathlon Union.

Dopo Kontiolahti, Hochfilzen ed Oberhof, la località altoatesina sarà quindi la quarta tappa nel calendario della Coppa del mondo. Dopo la prova italiana, il circuito del biathlon internazionale si trasferirà a Pokljuka in Slovenia per disputare i Mondiali 2021. Non sono più in calendario la tappe di Östersund (Swe), Annecy-Le Grand Bornand (Fra) e Ruhpolding (Ger), perchè l'Ibu ha voluto ridurre viaggi e spostamenti, per minimizzare i rischi sanitari e logistici.

"Siamo naturalmente molto felici di comparire anche questo inverno nel calendario di Coppa del mondo. Volevamo assolutamente organizzare le nostre gare, nonostante la crisi Covid e le difficilissime condizioni", commenta il presidente del comitato organizzatore di Anterselva, Lorenz Leitgeb.

Il programma della Coppa del mondo di Anterselva rimane invariato con la disputa delle prove individuali femminili e maschili nei primi due giorni di gara (21 e 22 gennaio 2021) e la Mass Start e le staffette il fine settimana (23 e 24 gennaio). (ANSA).