Elezioni: Kompatscher, proseguire ottima collaborazione

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - I ballottaggi nelle città di Bolzano e Merano hanno portato alla conferma rispettivamente dei sindaci Renzo Caramaschi e Paul Rösch. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher augura buon lavoro a entrambi per le sfide che i due sindaci hanno ora di fronte.

Kompatscher si dice fiducioso che sia nella città capoluogo di Bolzano che a Merano si prosegua "l'ottima collaborazione sin qui portata avanti con le due amministrazioni locali". "E' importante adesso attuare i molti progetti dei quali sin qui sono state poste le basi. In Provincia e nei Comuni la missione è quella di lavorare per il bene dell'Alto Adige, delle città e dei paesi" ha sottolineato il presidente della Provincia. "Sono convinto che insieme raggiungeremo molto obiettivi nei prossimi anni" ha aggiunto. Il presidente della Provincia augura a Caramaschi e Rösch buon lavoro in vista dei compiti che entrambi si trovano ora davanti, a partire dai colloqui di coalizione per la costituzione delle nuove giunte comunali per Bolzano e Merano. (ANSA).