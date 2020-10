Droni contro la mosca della frutta

(ANSA) - TRENTO, 05 OTT - Contro la mosca mediterranea della frutta, un insetto che sta creando danni in Trentino soprattutto su pesche e mele, la Fondazione Edmund Mach (Fem) sta sperimentando la tecnica del rilascio, attraverso l'uso di droni, di insetti maschi sterili importati dalla Spagna.

Un sistema - sottolinea la Fem - che riduce le popolazioni di questo insetto consentendo a sua volta la riduzione dell'uso di insetticidi, come ad esempio in Spagna dove questo metodo è ampiamente utilizzato. Il progetto Fem ha evidenziato che questa tecnica è applicabile anche nel territorio trentino.

Allo stato attuale, la mosca mediterranea della frutta è stabilita nell'area dell'Alto Garda e a macchia di leopardo nella valle dell'Adige, dove provoca danni soprattutto sulle mele. (ANSA).